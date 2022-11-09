Шли в детский сад: стали известны подробности жуткого ДТП под Новосибирском, в котором погибла 2-летняя девочка

Женщина вела девочек в детский сад. Фото: прокуратура НСО

Женщина и две ее дочери, которых сбил в Искитиме 70-летний водитель, направлялись в детский сад. Об этом КП-Новосибирск рассказали в МБДОУ «Сибирячок».

Напомним, жуткое ДТП произошло в 07:40 в микрорайоне Подгорный. Мама с двумя детьми – девочками 2 и 4 лет, переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Внезапно на них наехал пенсионер на «Хонде».

Младшая дочь сибирячки погибла на месте. Сама женщина вместе со вторым ребенком попала в больницу.

Оказалось, что пострадавшая вела девочек в детский сад «Сибирячок».

− Обе девочки к нам ходили. Младшая была на адаптации, то есть ее приводили на два часа, − поделились с КП-Новосибирск в детском саду.

Ранее КП-Новосибирск писала, что прокуратура проводит проверку после ДТП, в котором пенсионер на кроссовере насмерть сбил двухлетнюю девочку.

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