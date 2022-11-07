В Новосибирске начали судить убийцу девушки в цветастых штанах, найденной в кустах на Первомайке

Очевидцы нашли тело в кустах Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске начали судить 53-летнего безработного за убийство девушки на Первомайке. Трагедия произошла в ночь на 14 июля 2022 года.

По данным следствия, 53-летний уроженец Тувинской АССР познакомился с потерпевшей и начал встречаться. После совместного распития спиртного 27-летняя девушка поехала домой в Советский район, обвиняемый решил ее проводить. Она отказалась и пыталась отделаться от навязчивого ухажера.

- Подозреваемый рассказал, что в ходе конфликта женщина достала нож, взяла двумя руками и сказала, что уйдет сама. Стала оскорблять и прогонять, тогда обвиняемый попытался выхватить нож, повалил ее на землю, далее не помнит событий, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова. – Полиция задержала подозреваемого, он признал вину и написал явку с повинной.

Наутро прохожие обнаружили тело девушки в цветастых штанах в кустах недалеко от дома на улице Подбельского, 8.

Ранее обвиняемый не был судим, официально не работал, характеризовался удовлетворительно. Потерпевшим по делу стал бывший сожитель женщины. Выяснилось, что она любила выпить.

Дело рассматривает Первомайский районный суд.

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