В Новосибирске задержали виновного в смерти девушки в цветастых штанах

Труп женщины нашли в Первомайском районе. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске задержали 53-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в цветастых штанах. Напомним, что ее труп обнаружили 14 июля в Первомайском районе.
— Обвиняемый и его 27-летняя знакомая распивали у него алкоголь. Через какое-то время женщина решила пойти домой. Мужчина пошел ее провожать и по дороге они поссорились. Обвиняемый взял нож и несколько раз ударил женщину в грудь и по кисти руки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, — рассказали в региональном Следственном комитете.
После жестокого убийства обвиняемый скрылся с места преступления. Окровавленный нож он выбросил в мусорку.
Вскоре 53-летнего ранее судимого мужчину задержали. Свое вину он не признал. Мерой пресечения ему изберут заключение под стражу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске в кустах рядом с домом нашли мёртвую женщину в цветастых штанах
На месте работают полицейские и следователи (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер