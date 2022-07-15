В Новосибирске задержали виновного в смерти девушки в цветастых штанах

Труп женщины нашли в Первомайском районе. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске задержали 53-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в цветастых штанах. Напомним, что ее труп обнаружили 14 июля в Первомайском районе.

— Обвиняемый и его 27-летняя знакомая распивали у него алкоголь. Через какое-то время женщина решила пойти домой. Мужчина пошел ее провожать и по дороге они поссорились. Обвиняемый взял нож и несколько раз ударил женщину в грудь и по кисти руки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, — рассказали в региональном Следственном комитете.

После жестокого убийства обвиняемый скрылся с места преступления. Окровавленный нож он выбросил в мусорку.

Вскоре 53-летнего ранее судимого мужчину задержали. Свое вину он не признал. Мерой пресечения ему изберут заключение под стражу.

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