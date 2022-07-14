В Новосибирске в кустах рядом с домом нашли мёртвую женщину в цветастых штанах. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 14 июля, в Первомайском районе Новосибирска нашли мёртвую женщину в цветастых штанах. Об этом написали очевидцы в соцсетях.

– Труп обнаружили в кустах рядом с домом № 7 на улице Подбельского, – говорится в сообщении группы «АСТ-54».

На месте, по словам очевидцев, работают полицейские. Как рассказали КП-Новосибирск в региональном СК, к дому выехали и следователи.

КП-Новосибирск уточняет информацию о случившемся.

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