«Лез за женой в кабину»: очевидцы рассказали подробности аварии в Новосибирской области, где погибла женщина

Одна из фур загорелась. Фото: предоставлено очевидцем

Очевидцы рассказали подробности аварии на трассе в Новосибирской области. Напомним, что около 6 вечера недалеко от Черепаново столкнулись две фуры.

- Мы ехали за водовозом, когда все произошло. Водитель рассказал, что ехал из Новосибирска в Черепаново, поднимался в гору, а вторая фура с фургном ехала из Барнаула и пошла на обгон легковых машин. Водовоз ехал по своей полосе и он вроде как начал ему уступать, а второй пошел обратно в свою полосу и его заломало, - рассказал КП-Новосибирск очевидец произошедшего. – От удара кабину водовоза разнесло, и он загорелся.

Свидетель добавляет, что в водовозе водитель был с женой.

- Это чудо, что водитель не погиб, потому что кабину всю разнесло, запчасти по дороге разбросаны. Он лез за своей женой в кабину, я его силой оттащил. Водитель говорить не мог. Когда уже подбежали гаишники и медик, мужчина через силу смог сказать, что она там, - продолжает рассказ парень. – Полностью сгоревшее тело при мне достали.

Как отмечает очевидец, водителей фур отвезли в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер