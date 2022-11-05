На месте работают правоохранители. Фото: предоставлено очевидцем аварии

Фото и видео аварии с двумя фурами под Новосибирском, где погибла женщина: очевидцы показали страшные кадры. Напомним, что ДТП произошло вечером 5 ноября недалеко от Черепаново.

Пожарные приехали на место ДТП. Фото: предоставлено очевидцем аварии

На кадрах, присланных очевидцем, видно, что одна из фур полностью в огне. На земле разбросаны запчасти. У одного из грузовиков раскурочена кабина.

Фуры столкнулись на трассе. Фото: предоставлено очевидцем аварии

- Движение машин на этом участке затруднено, - рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Одна из фур загорелась. Фото: предоставлено очевидцем аварии

Сейчас на месте ДТП работают пожарные, полицейские и медики.

Авария произошла вечером. Фото: предоставлено очевидцем аварии

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