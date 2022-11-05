ДТП произошло на трассе. Фото: скриншот из видео "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирской области женщина погибла в ДТП с водовозом. Авария произошла вечером 5 ноября недалеко от Черепаново.

- Перед Посевнинским логом, на трассе столкнулось два грузовика. В результате аварии произошел пожар, - сообщают очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам свидетелей, водитель одной из фур в реанимации.

На месте работают спецслужбы.

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