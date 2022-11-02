Прокуратура начала проверку после того как в Новосибирске школьники избили подростка молотками

Два школьника в балаклавах избили подростка молотками. Фото: Кадр из видео\"ЧП-Новосибирск"
В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как два школьника в балаклавах избили подростка молотками. Напомним, инцидент произошел на остановке «Площадь Маркса» еще 6 октября, но известно о нем стало недавно, после того, как видео инцидента попало в сеть.
— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами и учреждениями закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — пояснили в ведомстве.
Подростков также сейчас ищет полиция.
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