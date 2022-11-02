В Новосибирске два школьника в балаклавах избили подростка молотками на остановке

Школьников попытались задержать очевидцы, но те сбежали через ТЦ. Фото: кадр из видео

В Новосибирских соцсетях появилось объявление о розыске двух школьников, предположительно 13-14 лет, которые с молотками напали на 16-летнего подростка. Произошло ЧП 6 октября на площади Маркса.

— На остановке 29 маршрута двое подростков курили сигареты и бросили горящие окурки в открытые двери стоящего на остановке автобуса прямо в толпу людей, — рассказала подписчица паблика ВКонтакте «ЧП Новосибирск».

По словам женщины, ее сын сделал школьникам замечание, а те начали хамить и набросились на него. У мальчиков были с собой красные молотки, которые обычно используются в общественном транспорте для разбития стекла. Ими они и начали бить парня.

— Один сразу ударил сына по голове, второй выхватил из рук сына рюкзак, чтобы дезориентировать и ударил по голове молотком с другой стороны. Сын упал, подбежали люди, стали оказывать помощь, вызвали скорую, — продолжила рассказ женщина.

Она пояснили, что прохожие попытались поймать школьников, но те, натянув балаклавы, убежали в ТЦ «Версаль» и там, ловко маневрируя в толпе, скрылись через парковку.

— Теперь их разыскивает полиция за нанесение вреда здоровью средней тяжести. У сына сотрясение мозга и рваные раны мягких тканей головы. Он лежал в больнице, — добавила женщина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер