В Новосибирске полиция ищет школьников в балаклавах, избивших молотком подростка

Мать пострадавшего подростка написала заявление в полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске полиция разыскивает двух школьников в балаклавах, которые избили молотками 16-летнего подростка. Произошло ЧП в начале октября на площади Маркса.

— В полицию поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности участников конфликта. Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью мальчика. По результатам будет принято процессуальное решение, — пояснили КП-Новосибирск в региональном МВД.

Напомним, что избили подростка за замечание. Пострадавший высказался, когда школьники кинули в выходящих из автобуса людей горящий окурки. Вместо извинения ребята накинулись на подростка с молотками, избили, а потом сбежали.

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