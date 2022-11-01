Стела «Город трудовой доблести» пополнит список главных памятников Новосибирска

Установка памятной стелы на Калинина стала одним из главных событий года. Фото: Telegram-каналы Анатолия Локтя и Анны Терешковой.

На площади Калинина в октябре вырос четырехгранный штык высотой больше 30 метров. Это стела «Новосибирск – Город трудовой доблести», открытие которой состоится 3 ноября. КП-Новосибирск узнала подробности о главном памятнике года в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

Две грани монумента из четырех сделаны из листов нержавеющей стали. Рисунки на них – это изображения тружеников военных лет, выполненные на основе архивных фотографий городских предприятий, которые работали в годы ВОВ. Две другие грани выполнены из молочного стекла и подсвечиваются изнутри. На них нанесены текст указа президента и герб Новосибирска.

Сам штык установили 14 октября. Фото: Зелёный Новосибирск / Евгений КОЧКИН.

По окружности стелы установлен светодиодный экран площадью почти 80 квадратных метров. Там будут транслировать видеоматериалы, посвященные трудовой доблести города. Стела будет самой высокой из аналогичных стел, установленных в 2021 и 2022 годах на территории России.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что колонны пройдут по Красному проспекту в честь открытия стелы «Город трудовой доблести».

Как сообщили в ответ на запрос КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии города, в Новосибирске всего 139 памятника находятся на контроле департамента культуры. Из них 62 монумента посвящены подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Большинство находятся в «зеленых зонах» города.

Процесс установки памятника Покрышкину и стелы трудовой доблести. Фото: Зелёный Новосибирск.

Сотрудники «Горзеленхоза» регулярно реставрируют и ремонтируют памятные стелы, монументы, памятники, благоустраивают парки и скверы, на территориях которых установлены мемориалы.

В 2022 году в Новосибирске отреставрировали 4 памятника. Это Монумент Славы первомайцам по улице Тельмана и сквер «Белый сад» в Первомайском районе, памятник А. И. Покрышкину на площади Карла Маркса и бульвар «Победы» на улице Троллейной в Ленинском районе.

Отреставрированный Монумент Славы первомайцам и новые лавочки в «Белом саду». Фото: Зелёный Новосибирск.

Главы районов Новосибирска до 18 ноября должны составить полный список всех памятников, расположенных на территории города, и предоставить отчет в департамент культуры.

– По мере поступления информации от администраций районов на заседании художественного совета будет организовано рассмотрение вопроса о включении полученного перечня объектов в реестр элементов монументально-декоративного оформления, размещенных на территории города, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии.

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