Колонны пройдут по Красному проспекту в честь открытия стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске

В Новосибирске торжественно откроют стелу с колонной из ветеранов и работников заводов. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске открытие стелы «Город трудовой доблести» в центре площади Калинина состоится 3 ноября в 19 часов. Вице-мэр Анна Терешкова раскрыла некоторые детали мероприятия на аппаратном совещании в мэрии во вторник, 18 октября.

– К нам поступает очень много обращений от представителей заводов, работавших в годы Великой Отечественной войны и ветеранов, желающих принять участие в мероприятии, – сообщила вице-мэр.

Также Анна Терешкова упомянула, что в день открытия по Красному проспекту пройдут торжественные колонны.

Вице-мэр дополнила, что благоустройство центра площади Калинина вокруг установленной стелы идет опережающими темпами. 21 октября начнут устанавливать LED-экраны, а пока специалисты выстилают газон и делают ступени. На внутреннем кольце площади Калинина заменят электрические опоры, добавил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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