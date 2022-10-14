В Новосибирске смонтировали стелу «Город трудовой доблести» на площади Калинина

Стелу полностью смонтировали за полдня.
Фото: Евгений КОЧКИН
В пятницу, 14 октября, в центре площади Калинина установили 34-метровую стелу «Город трудовой доблести». Работы начались с самого утра, а сейчас горожане уже могут полюбоваться на острый пик монумента.
– Остались благоустроительные работы и установка ЛЭД экрана, – сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Telegram-канале.
Открытие стелы назначено на 3 ноября. Фото: Анна Терешкова / Евгений Кочкин.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как начали собирать стелу.
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