В Новосибирске приступили к подъему и установке стелы на площади Калинина

В Новосибирске начали устанавливать стелу. Фото: Зеленый Новосибирск.

Стелу «Город трудовой доблести» в центре площади Калинина начали устанавливать в пятницу, 14 октября. Об этом сообщили на официальной странице управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска «Зеленый Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Новосибирская стела станет самой высокой в России. Ее высота вместе с холмом будет достигать 34 метров. Боковые декоративные панели украшены черно-белыми рисунками в советском стиле.

Напомним, вокруг стелы установили карусель, на которую прикрепят экраны. В день открытия монумента, 3 ноября, там будут транслировать кадры из истории Новосибирска.

Ранее мэр Анатолий Локоть сообщал, что вечером 3 ноября на площади Калинина и части Красного проспекта ограничат движение автомобилей.

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