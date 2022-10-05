В Новосибирске частично перекроют площадь Калинина и Красный проспект 3 ноября из-за открытия стелы

В Новосибирске ограничат движение на площади Калинина из-за открытия стелы. Фото: Зеленый Новосибирск.

В Новосибирске перекроют часть площади Калинина и Красного проспекта 3 ноября, в день открытия стелы «Город трудовой доблести». Движение ограничат максимум на три часа, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире радио «Вести Новосибирск».

– Я всех приглашаю поучаствовать. Это будет вечернее время, последний рабочий день перед праздниками [4 ноября – День народного единства]. Часть площади и часть Красного проспекта придется закрыть для того, чтобы состоялось это большое мероприятие, – анонсировал мэр.

Анатолий Локоть также рассказал, что вечернее время было выбрано не случайно. Стелу покажут во всей красе, с подсветкой и каруселью экранов, на которых будут транслировать исторические фотографии Новосибирска.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что стела на Калинина станет самой высокой в России.

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