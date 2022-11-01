Сбитого депутатом 6-летнего ребёнка доставят на вертолёте в новосибирскую областную больницу

Ребенка, которого сбил депутат на иномарке, отправят вертолетом в областную больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шестилетнего ребенка, которого переехал депутат Татарского райцентра, доставят в новосибирскую областную больницу. Об этом во вторник, 1 ноября, в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава областного Минздрава Константин Хальзов.

В Татарской больнице мальчика обследовали и поместили в отделение реанимации. Операция не потребовалась, но ребенок находился в стабильно тяжелом состоянии.

Как отметил Константин Хальзов, 1 ноября пострадавшего доставят вертолётом санавиации в новосибирскую областную больницу.

Напомним, депутат Горсовета Татарска и начальник Татарского ДРСУ Сергей Мамонтов сбил ребенка во дворе в Татарске 30 октября. Он походил вокруг мальчика, сел в машину и уехал. Когда автомобиль объявили в розыск, районный депутат сам явился в отдел полиции.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что глава СКР Александр Бастрыкин взял это дело под свой контроль.

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