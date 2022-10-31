В Новосибирске вынесли приговор водителю RAV-4, погубившему пассажирку в жёстком столкновении с фурой

Водитель признал вину и раскаялся Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске суд внес приговор водителю за смерть пассажирки в столкновении Toyota RAV-4 с припаркованной фурой. Трагедия произошла 11 июня 2022 года около полуночи на улице Забалуева, 90, возле ЖК «Радуга Сибири».

50-летний водитель ехал на кроссовере Toyota RAV-4 вместе с 44-летней пассажиркой, не справился с управлением и врезался в припаркованный тягач Mercedes Benz с прицепом. Автомобиль «залетел» под фуру, удар пришелся на пассажирское сиденье.

44-летняя женщина погибла на месте от полученных травм, водитель отказался проходить медосвидетельствование. Однако анализы крови из больницы подтвердили алкогольное опьянение средней тяжести. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшее гибель человека. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

- Около 4-х лет подсудимый проживал с 44-летней погибшей и 14-летним пасынком. Водитель работал слесарем, ранее не был судим, но имел немало штрафов за превышение скорости. Вину признал, раскаялся и добровольно выплатил более 300 тысяч рублей матери погибшей и оплатил похороны. Заботился о пасынке, мать погибшей приняла извинения и просила строго не наказывать подсудимого, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

Подсудимый возместил вред матери погибшей Фото: Мария НОВИКОВА

Ленинский районный суд назначил 50-летнему водителю 5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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