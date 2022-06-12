«У водителя тряслись руки, в трубочку дуть отказался»: подробности смертельного столкновения Toyota RAV4 и фуры в Новосибирске

По словам очевидцев, водитель мог быть пьян. Фото: Мария НОВИКОВА

Жуткие кадры с аварии возле ЖК «Радуга Сибири» шокируют. Toyota RAV4 влетела в фуру. Пассажирка внедорожника погибла месте, а водитель выжил. Корреспондент КП-Новосибирск оказался на месте ДТП.

«Вот до чего пьянка доводит», - перешёптывались в толпе наблюдающие за работой спасателей зеваки. В ночь на 12 июня в Ленинском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП с участием фуры. В припаркованный у обочины неосвещённой дороги длинномер врезался черный кроссовер.

Черный кроссовер врезался в припаркованный у обочины неосвещённой дороги длинномер. Фото: Мария НОВИКОВА

- В субботу в 23 часа 49 минут на территории Ленинского района водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигался по дороге без названия со стороны улицы Забалуева в сторону улицы Невельского. У дома № 90 по улице Забалуева совершил столкновение со стоящим справа у края проезжей части автомобилем «Мерседес-Бенц», — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе городской ГИБДД.

В результате аварии погибла 45-летняя пассажирка «Тойоты».

- Её тело из разбитого автомобиля деблокировали спасатели МАСС. Была обеспечена противопожарная безопасность и стабилизация транспортных средств, - сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

В аварии погибла 45-летняя пассажирка «Тойоты». Фото: Мария НОВИКОВА

Пока медики осматривали тело погибшей, инспекторы ГИБДД оформляли протокол на сидевшего за рулем мужчину. Он прикрывал лицо трясущимися окровавленными руками.

- Сейчас болит у вас голова? – заглядывая в патрульную машину, спрашивает врач скорой помощи.

- Болит, - отвечает водитель.

- В каком месте? Сбоку?

- Да.

- Сейчас тогда инспекторы с вами разберутся, поедем в больницу.

На месте проходить освидетельствование водитель отказался. Но уже у врачей прошел тест на трезвость. Результаты станут известны в понедельник.

По словам очевидцев, водитель мог быть пьян. Вместе с подругой он, судя по всему, отдыхал на местном озере. На погибшей женщине был мокрый купальник...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске девушка погибла в страшной аварии с фурой возле ЖК «Радуга Сибири»

Водитель Toyota RAV4, в которой ехала погибшая пассажирка, выжил (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер