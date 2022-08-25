«Я трезвым был»: начался суд над водителем Toyota RAV4, совершившим смертельное столкновение с фурой у ЖК «Радуга Сибири»

В коридоре суда водитель сидел вместе с мамой погибшей сожительницы. Фото: Мария НОВИКОВА

В Ленинский районный суд Новосибирска поступило дело о смертельном ДТП, которое произошло в июне возле нового микрорайона на улице Забалуева. Напомним, водитель Toyota RAV4 у дома № 90 по улице Забалуева врезался в в фуру, стоящую справа у края проезжей части. Удар был такой силы, что 44-летняя пассажирка иномарки получила тяжелейшие травмы и умерла на месте аварии.

В суд Toyota RAV4 Вячеслав Теущаков пришел с клетчатым баулом. До начала процесса корреспонденту КП-Новосибирск удалось задать предполагаемому виновнику трагедии несколько вопросов:

- Что произошло в тот вечер? Вы были пьяны?

- Нет, я трезвым был.

- А почему произошло ДТП?

- Все! Я не буду комментировать. Это моя жена, не надо трясти ее!

Однако на допросе у следователя водитель признался: вместе с сожительницей в ночь на 12 июня они ездили купаться, пили пиво. Что не помешало мужчине сесть за руль кроссовера, который он приобрел незадолго до трагедии.

- Своими действиями Теущаков совершил тяжкое преступление, предусмотренное п.а ч.4 ст.264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем , правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения»), - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Виталий Перов, помощник прокурора Ленинского района Новосибирска.

Потерпевшей по делу признали мать погибшей. Но пожилая женщина, похоже, простила сожителя дочери: начала процесса они ожидали, сидя на одной скамейке. Известно, что он выплатил матери погибшей триста тысяч рублей и оплатил похороны своей сожительницы.

Сейчас Теущакову грозит реальный срок и лишение прав. Кстати, только за 2022 год, по данным ГИБДД, водитель заработал почти два десятка административных штрафов. В основном - за превышение скорости. Следующее заседание по делу о резонансном ДТП состоится в октябре.

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