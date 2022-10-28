Новосибирские ветеринары заменили протезы кошке Дымке, отморозившей четыре лапки

Протезы почти полностью заменили настоящие лапки Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирские ветеринары обновили лапки кошке Дымке, которая потеряла их из-за обморожения. Об этом сообщил КП-Новосибирск хирург-ортопед ветклиники «БЭСТ» Сергей Горшков.:

- У Дымки все хорошо. Некоторое время назад мы отправили ей новые ноги, так как остальные она уже сносила, - рассказал КП-Новосибирск разработчик протезов Сергей Горшков.

Волонтеры спасли Дымку зимой 2019 года – животное на грани гибели нашли на улице с обмороженными лапами. Конечности пришлось ампутировать, помочь кошке вызвался разработчик протезов для животных Сергей Горшков. За полгода он разработал протезы, изготовил их из титана с помощью 3D-печати и провел операцию.

Кот и кошка с протезами вместо лап подружились в клинике Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Кошка быстро адаптировалась и нашла в клинике друга по несчастью – кота Рыжика, который также бегал на четырех протезах. Дымка прошла реабилитацию и отправилась к хозяйке в Новокузнецк. Однако спустя три года подушечки лап на протезах стерлись, и ветеринары «переобули» ее в новые протезы.

Видеоролик с Дымкой набрал более 10 тысяч просмотров в соцсетях клиники, его процитировали СМИ Diaro de Sevilla из Испании и BNews из Бразилии. Иностранцы остались в восторге от работы новосибирских ветеринаров.

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