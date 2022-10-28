Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 13:53

Новосибирские ветеринары заменили протезы кошке Дымке, отморозившей четыре лапки

Кошка на четырех протезах вместо лап прославилась на весь мир
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Протезы почти полностью заменили настоящие лапки

Протезы почти полностью заменили настоящие лапки

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирские ветеринары обновили лапки кошке Дымке, которая потеряла их из-за обморожения. Об этом сообщил КП-Новосибирск хирург-ортопед ветклиники «БЭСТ» Сергей Горшков.:

- У Дымки все хорошо. Некоторое время назад мы отправили ей новые ноги, так как остальные она уже сносила, - рассказал КП-Новосибирск разработчик протезов Сергей Горшков.

Волонтеры спасли Дымку зимой 2019 года – животное на грани гибели нашли на улице с обмороженными лапами. Конечности пришлось ампутировать, помочь кошке вызвался разработчик протезов для животных Сергей Горшков. За полгода он разработал протезы, изготовил их из титана с помощью 3D-печати и провел операцию.

Кот и кошка с протезами вместо лап подружились в клинике

Кот и кошка с протезами вместо лап подружились в клинике

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Кошка быстро адаптировалась и нашла в клинике друга по несчастью – кота Рыжика, который также бегал на четырех протезах. Дымка прошла реабилитацию и отправилась к хозяйке в Новокузнецк. Однако спустя три года подушечки лап на протезах стерлись, и ветеринары «переобули» ее в новые протезы.

Видеоролик с Дымкой набрал более 10 тысяч просмотров в соцсетях клиники, его процитировали СМИ Diaro de Sevilla из Испании и BNews из Бразилии. Иностранцы остались в восторге от работы новосибирских ветеринаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кошка - железные лапки: новосибирские врачи поставили «британку» на протезы

Дымка уже научилась самостоятельно ходить и нашла себе друга по несчастью. Совсем скоро она отправится домой, в Новокузнецк (подробнее)

«Днем бранятся, а вечером засыпают на одном диване»: коронавирус свел кота и кошку на протезах

Британка по кличке Дымка с необычными лапками оказалась в чужом регионе в ветклинике на карантине из-за закрытых границ и нашла здесь кавалера (подробнее)