Основными темами для обсуждения стали помощь военкоматам, исправление ошибок и поддержка семей мобилизованных. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопросы о частичной мобилизации в регионе. Подняты были темы о помощи военкоматам, исправления ошибок, поддержка семей мобилизованных, организации сборных пунктов и консультаций. Также глава региона обозначил примерные сроки окончания мобилизационных мероприятий в регионе.

— Пока действует указ о мобилизации, она продолжается. Но также есть задание на призыв, которое выдает Минобороны. В Новосибирской области мы действуем строго в соответствии с заданием. Никто не ставит задачу перевыполнять его или опережать по срокам, — пояснил Андрей Травников.

Таким образом, по словам губернатора, Новосибирская область сможет выполнить план по частичной мобилизации до конца недели.

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