Губернатор Андрей травников высказался об ошибках во время частичной мобилизации в НСО. Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 26 октября, губернатор НСО Андрей Травников прокомментировал ошибки, возникшие в ходе частичной мобилизации в регионе. Губернатор подчеркнул, что в начале все мероприятия шли в очень напряженном, непривычном режиме. В связи с чем, какие-то неполадки неудивительны.

Во время эфира «Вести Новосибирск» губернатора спросили, мобилизуют ли в Новосибирской области всех подряд. Андрей Травников пояснил, что данные о численности – закрыты. Однако публичные сведения гласят о необходимости призыва 300 тысяч человек со всей страны.

– Если пересчитать на численность России, то можно оценить масштабы мобилизации, что якобы мобилизуют всех, – сказал Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что для выявления всех недочетов и возможных ошибок во время частичной мобилизации в регионе развернули горячие линии и информационные каналы.

При этом не все спорные ситуации, по мнению Андрея Травникова, стоит считать ошибками. Так, он напомнил о получении повестки новосибирцем весом в 140 кг. Ему, уверен губернатор, нужно было спокойно явиться в военкомат, а не устраивать скандал в Сети.

Андрей Травников также припомнил «многодетного отца». Мужчина, по его словам, после двух дней в казарме объявил себя таковым. Однако выяснилось, что детей он в глаза не видел, не участвует в их жизни и не платит алименты. В связи с чем, отсрочка ему не светит.

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