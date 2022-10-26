Губернатор Новосибирской области рассказал о покупке китайских квадрокоптеров мобилизованным

По словам губернатора, квадрокоптеры стали необходимостью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, какие вещи и оборудование закупают для мобилизованных.

— Кто бы мог предположить, что обычный китайский квадрокоптер, который раньше мы воспринимали как игрушку, в бою становится боевым материалом. А это практически расходный материал, и мы его закупаем, — сообщил Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск» в среду, 26 октября.

По словам губернатора, в числе закупаемых для мобилизованных вещей есть и спецоборудование, и спецэкипировка. Их покупают для именных подразделений, чтобы бойцы, являющиеся лицом области, выглядели достойно.

Также Травников добавил, что мобилизованным выдаются все необходимые вещи. Однако есть определенные предметы, которые не предусмотрены положенностью, но которые делают службу более комфортной. В перечень таких вещей входит 13 предметов, среди которых сидения, коврики, фонарики, печки, спальники, термосы.

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