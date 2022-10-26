Андрей Травников дал совет новосибирцу с весом в 140 кг, получившему повестку. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области прокомментировал получение повестки новосибирцем с весом в 140 кг. Мужчине вручили ее в ходе частичной мобилизации в регионе. По словам Андрея Травникова, не все ситуации, возникшие в ходе призыва, можно считать ошибками. Свое мнение глава региона выразил во время прямого эфира «Вести Новосибирск».

– Ошибка или не ошибка? Военком этого мужчину лет 20 назад видел худощавым юнцом. И откуда ему знать, что парень вырос в солидного мужчину, – сказал Андрей Травников.

По мнению губернатора, новосибирцу не стоило устраивать скандал. Ему нужно было взять повестку и явиться в военкомат. Там, по словам Андрея Травникова, ему предоставили бы отсрочку или же в целом исключили из запаса.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в НСО мобилизованные многодетные отцы не стали брать отсрочку от службы. А также о том, что новосибирец отправился на СВО вслед за мобилизованным сыном.

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