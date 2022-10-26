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Общество26 октября 2022 6:43

Новосибирец отправился на спецоперацию вслед за мобилизованным сыном

Родственники вместе проходили подготовку
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирец отправился на спецоперацию вслед за мобилизованным сыном.

Новосибирец отправился на спецоперацию вслед за мобилизованным сыном.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске мужчина отправился добровольцем в зону спецоперации на Украину вслед за сыном. Молодого человека призвали в ходе частичной мобилизации. Об этом стало известно в среду, 26 октября, во время прямого эфира на «Вести Новосибирск».

Сибиряк поделился, что своим поступком поддержал сына, который получил повестку в военкомате. Отправился вслед за родственником, чтобы показать, что русский народ – сплоченный.

– Чтобы все видели и понимали, что все будет хорошо, – добавил новосибирец.

Известно, что родственники вместе проходили подготовку в НВВКУ. Их хорошо кормили и обеспечили необходимым оборудованием.

Известно, что свыше 800 жителей НСО захотели добровольцами отправиться на спецоперацию.

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