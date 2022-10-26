Новосибирец отправился на спецоперацию вслед за мобилизованным сыном. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске мужчина отправился добровольцем в зону спецоперации на Украину вслед за сыном. Молодого человека призвали в ходе частичной мобилизации. Об этом стало известно в среду, 26 октября, во время прямого эфира на «Вести Новосибирск».

Сибиряк поделился, что своим поступком поддержал сына, который получил повестку в военкомате. Отправился вслед за родственником, чтобы показать, что русский народ – сплоченный.

– Чтобы все видели и понимали, что все будет хорошо, – добавил новосибирец.

Известно, что родственники вместе проходили подготовку в НВВКУ. Их хорошо кормили и обеспечили необходимым оборудованием.

Известно, что свыше 800 жителей НСО захотели добровольцами отправиться на спецоперацию.

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