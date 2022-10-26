В Новосибирской области многодетные отцы отказываются от отсрочки от службы. Фото: Правительство НСО.

В среду, 26 октября, губернатор Новосибирской области прокомментировал отсрочку многодетных отцов, призванных в ходе частичной мобилизации в НСО. Этот вопрос глава региона осветил в прямом эфире программы «Вести Новосибирск».

По словам Андрея Травникова, отсрочка от службы предоставляется мужчинам, у которых на иждивении трое и больше детей. Решение об этом оперативно отрабатывают военкомы и командиры частей в НСО. Перед отправкой полк, уточнил губернатор, строится на строевой смотр. После чего командир просит выйти из строя тех, у кого есть три ребенка.

– Выходят из строя несколько мужчин. У них на месте проверяют документы и оформляют отсрочки, – пояснил губернатор.

Некоторые мужчины, как уточнил Андрей Травников, остаются в строю, так как намерены продолжить службу. Губернатор подчеркнул, что если мужчина принял такое решение, то он добровольно остается служить Родине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber