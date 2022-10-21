Бюст в честь спасшего 150 сослуживцев Героя России Балдана Цыдыпова установят в НВВКУ

В Новосибирске установят бюст в честь героя, который на Украине спас 150 сослуживцев. Фото: стоп-кадр @zvezdanews / Telegram-канал Андрея Травникова.

В Новосибирском высшем военном командном училище установят бюст в честь Героя России, старшего лейтенанта Балдана Цыдыпова. Об этом КП-Новосибирск рассказал сотрудник НВВКУ.

Бюст 23-летнему Балдану Цыдыпову установят на Аллее героев Советского союза и России, где также разместят мемориалы в честь других участников спецоперации. Пока запланирована установка шести бюстов.

Ориентировочно, бюст в честь старшего лейтенанта появится на аллее через две недели, 5 ноября, по готовности. Однако точная дата установки будет известна позднее.

Балдан учился в школе в поселке Агинское Забайкальского края, затем поступил в НВВКУ, после этого служил в Новоуссурийске и в Улан-Удэ.

30 марта в ходе спецоперации на Украине мотострелковый взвод, командиром которого был Балдан Цыдыпов, попал в засаду противника. Во время артобстрела старшего лейтенанта контузило. Едва Балдан пришел в себя, он развернул боевую машину и начал стрелять, прикрывая сослуживцев. Истекая кровью, он держал оборону, перебегая от одной машины к другой, когда заканчивались боеприпасы. Так герой спас от гибели 150 человек.

– Он лично уничтожил значительное количество живой силы и бронетехники противника. С поля боя Балдана, получившего множество ранений, с тяжелой контузией, переломами и ожогами, вынесли его товарищи, – рассказывал про героя губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале.

За проявленный героизм Балдан получил звание Героя Российской Федерации. Парень перенес 9 операций и в госпитале получил Звезду Героя от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Еще один бюст установят в родном селе героя – в поселке Агинское Забайкальского края.

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