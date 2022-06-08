Выпускник НВВКУ стал Героем России за спасение 150 сослуживцев

Мотострелковый батальон Балдана попал в засаду, и молодой лейтенант решил прикрыть отступление товарищей, приняв на себя неравный бой. Фото: правительство НСО

23-летний выпускник Новосибирского высшего военного командного училища получил звание Героя Российской Федерации. Лейтенант Балдан Цыдыпов, рискуя собственной жизнью, спас от гибели 150 сослуживцев.

— Балдан Цыдыпов лично уничтожил значительное количество живой силы и бронетехники противника. С после боя его раненного и тяжело контуженного с переломами и ожогами вынесли товарищи. За проявленный героизм он получил звание Героя Российской Федерации, — рассказал губернатор Андрей Травников в соцсетях.

Бой, за который лейтенант получил звание Героя, прошел 30 марта. Как сообщает правительство Бурятии, в этот день, мотострелковый батальон Балдана попал в засаду. Противник открыл огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Чтобы спасти сослуживцев, Балдан развернул свой БТР, прикрыв отступающую колонну, и принял неравный бой.

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