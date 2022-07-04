Министр обороны России Шойгу наградил новосибирского командира, раненого в спецоперации

Новосибирский командир получил награду от Сергея Шойгу. Фото: стоп-кадр @zvezdanews.
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды сибирякам, раненым в спецоперации на Донбассе. Среди них был старший лейтенант Балдан Цыдыпов, который учился в Новосибирском командном общевойсковом училище. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.
Командир мотострелкового взвода Балдан Цыдыпов перенес 9 операций. Он получил Звезду Героя вместе с подполковником из Тюмени Рустамом Сайфуллиным. Раненые на поле боя, военнослужащие встретили министра обороны в московском госпитале.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, зачем Сергей Безруков приехал в военный госпиталь в Новосибирске.
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