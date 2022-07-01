Сергей Безруков приехал в военный госпиталь в Новосибирске

Народный артист России Сергей Безруков побывал в военном госпитале ЦВО в Новосибирске. Фото: стоп-кадр

Народный артист России Сергей Безруков посетил военный госпиталь ЦВО в Новосибирске. Он навестил участников спецоперации и выступил перед ними на сцене.

Сотрудники госпиталя и военнослужащие увидели отрывки из спектаклей «Хулиган. Исповедь» и «Высоцкий. Рождение легенды» в исполнении деятеля культуры. Также Безруков порадовал присутствующих пением и чтением стихов.

В конце мероприятия народный артист России исполнил песню «От чего так в России березы шумят». Композиция стала яркой точкой встречи. Знаменитости подпевал весь зал.

После этого артист остался и пообщался с врачами и военнослужащими. Сергей раздал автографы, что стало приятным бонусом для собравшихся.

А еще деятель культуры посетил палаты тех больных, которые не могли присутствовать в зале. Он пожелал пациентам крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

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