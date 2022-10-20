В Новосибирске уголовное дело о покушении на убийство в шиномонтажке направили в суд

Уголовное дело в отношении мужчины, изрезавшего ножом работника шиномонтажки, направили в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, изрезавшего ножом работника шиномонтажки, направили в суд. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Новосибирца обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 30 – частью второй статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и частью второй статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Напомним, инцидент произошел 30 июля на улице Танкистов в Ленинском районе. Агрессор 12 раз ударил сотрудника шиномонтажной мастерской ножом. Пострадавший выжил и самостоятельно добрался до медучреждения.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что в момент совершения преступления он был пьян. Причиной нападения стал банальный отказ разменять ему деньги. В итоге мужчину направили в СИЗО.

Вину сибиряк не признал.

− Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, − говорится в публикации.

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