В Новосибирске мужчина изрезал ножом работника шиномонтажки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске на работника шиномонтажной мастерской напал мужчина с ножом. Инцидент произошел 30 июля на улице Танкистов в Ленинском районе города. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в Следственном комитете.

– Факт причинения телесных повреждений был. Подробная информация по инциденту будет предоставлена позже, – пояснили в Следственном комитете.

Известно, что агрессор 12 раз ударил рабочего ножом. Пострадавший выжил: он успел самостоятельно дойти до больницы.

Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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