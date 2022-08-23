В Новосибирске мужчина изрезал ножом работника шиномонтажки.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске на работника шиномонтажной мастерской напал мужчина с ножом. Инцидент произошел 30 июля на улице Танкистов в Ленинском районе города. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в Следственном комитете.
– Факт причинения телесных повреждений был. Подробная информация по инциденту будет предоставлена позже, – пояснили в Следственном комитете.
Известно, что агрессор 12 раз ударил рабочего ножом. Пострадавший выжил: он успел самостоятельно дойти до больницы.
Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.
КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.
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