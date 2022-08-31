Новосибирца, изрезавшего ножом работника шиномонтажки, отправили в СИЗО

Вину задержанный не признал. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

43-летнего новосибирца, напавшего с ножом на работника шиномонтажки, обвинили в покушении на убийство. Ранее дело было возбуждено по статье за причинение легкого вреда здоровью, но его переквалифицировали в более тяжкое преступление и передали из полиции в Следственный комитет.

— Утром 30 июля 2022 года обвиняемый, будучи пьяным, пришел в шиномонтажку на улице Танкистов и попытался разменять у работника станции деньги. Мужчина получил отказ и ушел. Через некоторое время он вернулся и напал на потерпевшего. Обвиняемый несколько раз ударил ножом работника станции в жизненно важные органы, а потом сбежал, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Вскоре мужчину задержали и отправили в СИЗО. Свою вину он так и не признал. По статье за покушение на убийство сибиряку грозит до 15 лет тюрьмы.

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