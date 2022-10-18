В Новосибирской области директора АО «Кудряшовское» заключат под стражу до 17 декабря

В Новосибирской области избрали меру пресечения в отношении директора АО «Кудряшовское».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области избрали меру пресечения в отношении директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Информация опубликована на сайте Колыванского районного суда.
Напомним, мужчина причинил вред окружающей среде. По данным следователей, в 2022 году он приказал сбросить сточные воды и жидкие отходы животноводства в приток реки Амба и на прилегающие к ней территории. Сибиряк совершил экологическое преступление, желая уменьшить затраты на производство.
В отношении Владимира Гавриленко возбудили три уголовных дела.
Во вторник, 18 октября, Колыванский районный суд постановил заключить директора предприятия под стражу до 17 декабря.
− Постановление не вступило в законную силу, − отметили на сайте суда.
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