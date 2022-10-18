В новосибирском СК уточнили причины задержания директора АО «Кудряшовское»

В СК рассказали, за что задержан Владимир Гавриленко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 18 октября, в Новосибирской области задержали директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. В СУ СК РФ по НСО рассказали, что именно совершил мужчина.

Сибиряка подозревают в совершении экологического преступления. Как выяснили следователи, в 2022 году мужчина приказал сбросить сточные воды и жидкие отходы животноводства в приток реки Амба и на прилегающие к ней территории. Сделал он это из корыстных побуждений – чтобы уменьшить производственные затраты.

Из-за этого произошло загрязнение почвы, а также поверхностных и подземных вод. Своими действиями Владимир Гавриленко причинил вред окружающей среде.

− Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, − пояснили в Следкоме.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, совершенного сибиряком.

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