В Новосибирской области задержали директора АО «Кудряшовское» .
Фото: Олег ЗОЛОТО
Во вторник, 18 октября, стало известно о задержании директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
Известно, что задержали Гавриленко на 48 часов. Меру пресечения ему изберут сегодня в Колыванском районном суде.
Источник добавил, что задержание проводили сотрудники ФСБ и СК. В офисах компании, которую возглавляет Гавриленко, прошли обыски.
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