В Новосибирской области задержали директора АО «Кудряшовское» . Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 18 октября, стало известно о задержании директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что задержали Гавриленко на 48 часов. Меру пресечения ему изберут сегодня в Колыванском районном суде.

Источник добавил, что задержание проводили сотрудники ФСБ и СК. В офисах компании, которую возглавляет Гавриленко, прошли обыски.

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