В Новосибирске директора Кудряшовского свинокомплекса подозревают в преступлениях по трем уголовным статьям

Следователи раскрыли уголовные дела, по которым задержан директор Кудряшовского свинокомплекса. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Новосибирске директора Кудряшовского свинокомплекса Владимира Гавриленко подозревают в экологических преступлениях. О его задержании сообщили во вторник, 18 октября, в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

В отношении директора возбуждено три уголовных дела. Первое о загрязнении поверхностных вод, которые повлекли гибель рыбы. Максимальное наказание – арест до 3 месяцев.

Также, по данным СК, Гавриленко подозревают в порче земли. За это могут наказать исправительными работами на срок до 2 лет.

Третья статья – уничтожение или повреждение леса из-за загрязнения, причинившее крупный ущерб. Здесь самое суровое наказание серьезнее – лишение свободы до 10 лет.

В настоящее время директору избирают меру пресечения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о задержании директора АО «Кудряшовское».

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