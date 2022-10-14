Мэр Новосибирска подтвердил отмену фейерверка на Новый год

Мэр Анатолий Локоть подтвердил отмену фейерверка на Новый год. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске окончательно отказались от новогоднего фейерверка и концерта на площади Ленина. Об этом мэр города Анатолий Локоть сообщил на часе прессы 13 октября.

– Статус Новогодней столицы – это не наше решение, это федеральный проект. Конечно, принимались решения до того, как произошли все события, связанные с проведением специальной военной операции на Украине и объявлением частичной мобилизации, – заметил мэр.

Градоначальник уточнил, что департамент культуры изменит и сократит программу праздников и скорректирует выделенный на нее бюджет. В частности, уже принято решение об отмене фейерверка, перекрытия площади Ленина, установки сцены и проведения концерта.

– Отказаться совсем от празднования Нового года мы считаем неправильным. Мы считаем правильным направить новогодние мероприятия на то, чтобы создать праздничное настроение у детей, – подчеркнул Анатолий Локоть.

Ранее Новосибирск под Новый год планировали разделить на восемь частей-локаций, каждая из которых должна была быть посвящена определенному федеральному округу России. Вице-мэр Анна Терешкова рассказала КП-Новосибирск, что изменилось в праздничной программе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber