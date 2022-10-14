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Общество14 октября 2022 3:25

Мэр Новосибирска подтвердил отмену фейерверка на Новый год

Вместо этого город подарит новогоднее настроение детям
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Мэр Анатолий Локоть подтвердил отмену фейерверка на Новый год.

Мэр Анатолий Локоть подтвердил отмену фейерверка на Новый год.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске окончательно отказались от новогоднего фейерверка и концерта на площади Ленина. Об этом мэр города Анатолий Локоть сообщил на часе прессы 13 октября.

– Статус Новогодней столицы – это не наше решение, это федеральный проект. Конечно, принимались решения до того, как произошли все события, связанные с проведением специальной военной операции на Украине и объявлением частичной мобилизации, – заметил мэр.

Градоначальник уточнил, что департамент культуры изменит и сократит программу праздников и скорректирует выделенный на нее бюджет. В частности, уже принято решение об отмене фейерверка, перекрытия площади Ленина, установки сцены и проведения концерта.

– Отказаться совсем от празднования Нового года мы считаем неправильным. Мы считаем правильным направить новогодние мероприятия на то, чтобы создать праздничное настроение у детей, – подчеркнул Анатолий Локоть.

Ранее Новосибирск под Новый год планировали разделить на восемь частей-локаций, каждая из которых должна была быть посвящена определенному федеральному округу России. Вице-мэр Анна Терешкова рассказала КП-Новосибирск, что изменилось в праздничной программе.

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