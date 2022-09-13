Новосибирск представил в Москве программу «Новогодняя столица России»

Праздничные мероприятия стартуют 25 декабря. Фото: мэрия Новосибирск

Новосибирск представил на 28-м Международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2022, которая проходила в Москве, программу «Новогодняя столица России».

Разработал программу департамент культуры, спорта и молодёжной политики. По замыслу создателя, город разделят на восемь частей-локаций, каждая из которых будет посвящена определенному федеральному округу России. На площадках будет представлен колорит регионов от кухни и моды, до ремесел и традиций. Главной локацией станет центр Новосибирска — на улице Ленина, площади Ленина и в Театральном сквере.

— Наш город станет центром празднования Нового года в России. Много всего интересного вы найдете в нашем городе и откроете для себя Новосибирск во всем его многообразии, — отметил мэр Анатолий Локоть. — В России и за рубежом Новосибирск известен как научный центр с насыщенной, по-столичному яркой культурной жизнью. А сейчас город мечтает показать гостям своё обновление: одна из центральных идей праздника — открытие нового современного ледового дворца спорта с огромным ландшафтным парком и новой станцией метро.

По словам мэра, праздничные мероприятия стартуют 25 декабря. Кроме традиционных новогодних елок, катков, ледяных и снежных построек город подготовит парад Дедов Морозов, фестиваль Снежных Баб, а также фестиваль колокольного звона.

— Мы собираемся удивить гостей нашего города, в том числе нашей программой «Новосибирск — Новогодняя столица России — 2023». В планах — проведение самых различных ярких мероприятий. Мы намерены использовать особенности нашего региона — продемонстрируем, как умеем обращаться со снегом. Программа предстоит яркая и насыщенная, — заявил Локоть.

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