Депутат из Новосибирской области прибыл в зону СВО

Депутат из Новосибирской области прибыл на СВО. Фото: «Справедливая Россия-За Правду».

Депутат Совета депутатов Новосибирского района Руслан Колник отправился на специальную военную операцию добровольцем. Как рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Госдумы Александр Аксененко, Колник уже поступил в расположение своей части.

Руслан Колник родился в Ульяновске, но с 2004 года живет в Новосибирске. Он участвовал в военной кампании в Чечне и имеет боевые награды.

Как отмечает сам депутат, настрой у него нормальный, а добровольцем он пошел из-за чувства долга.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в зону СВО добровольцем идет глава Баганского района Новосибирской области Александр Тарасов. В ближайшее время на спецоперацию отправится и первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.

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