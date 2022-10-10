Глава Баганского района Новосибирской области отправился добровольцем на спецоперацию

По словам Тарасова, решение пойти добровольцем было осознанным. Фото: администрация Баганского района

Глава Баганского района Новосибирской области Александр Тарасов отправился добровольцем в зону спецоперации на Украину. По его словам, решение было взвешенным и осознанным.

— Я обдумал и решил давно. С самого начала думал добровольцем пойти, но, когда началась частичная мобилизация, понял, что уже думать не о чем — надо идти. Переговорил с губернатором, получил добро, за две недели подтянул дела на работе, дома и сегодня приехал, — рассказал Тарасов в беседе «Вести Новосибирск».

Распределение чиновник прошел 10 октября. По словам Тарасова, пока неизвестно, куда и когда его отправят. Однако чиновник знает свою должность — заместитель командира батальона.

Напомним, что планирует отправиться добровольцем в зону спецоперации и депутат Заксобрания Ярослав Фролов. Он направил рапорт в военкомат, но пока неизвестно, одобрили ли его кандидатуру.

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