Вице-спикер Новосибирского Заксобрания Андрей Панферов подал рапорт для участия в спецоперации

Андрей Панферов подал рапорт для участия в специальной военной операции. Фото: Заксобрание НСО

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов подал рапорт для участия в специальной военной операции.

— Я не планировал это афишировать, но информация все равно всплыла. Да, я действительно подал рапорт. Считаю, что поступил правильно и так я точно буду в ладу с собой. Сейчас я жду решения от военкомата, где посчитают нужным меня видеть, туда и отправлюсь, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Андрей Панферов — военнослужащий 67-й отдельной бригады ГРУ ВС РФ, подполковник ГРУ в отставке. Принимал участие в боевых действиях Афганистане, Нагорном Карабахе и Чечне. Он кавалер трех орденов Красной Звезды, ордена Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени «С мечами», ордена республики Афганистан «За храбрость», медали «За боевые заслуги» и множества других наград.

ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber