В Новосибирске белый автомобиль на скорости влетел в пешеходов на тротуаре. Фото: стоп-кадр.

Страшное ДТП произошло днем 7 октября в Новосибирске. На перекрестке улиц Фрунзе и Ипподромской с проезжей части вылетел в автомобиль. Как раз на тротуар, по которому шли люди.

– Произошло ДТП в 12:43. Оно попало на видео. На кадрах видно, что белый автомобиль при невыясненных обстоятельствах выехал на тротуар на кольце на перекрестке, сбив группу пешеходов, – говорится в сообщении группы «АСТ-54».

Очевидцы сообщили, что одного из пострадавших с места увезла скорая помощь. Информация о происшествии уточняется.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске пьяный парень на каршеринге насмерть сбил женщину на остановке. Тогда авария случилась на перекрестке улиц Ипподромской и Кропоткина.

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