ители Новосибирской области стали в 1,5 раза чаще подавать на установление отцовства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирской области стали в 1,5 раза чаще подавать на установление отцовства. Такие данные представило региональное Управление по делам ЗАГС по итогам сентября 2022.

— В сентябре 2022 года на установление отцовства подали 652 человека, — сообщили в ЗАГСе. — В августе эти показатели составляли 403 человека.

За весь 2021 год ежемесячно установить отцовство пытались не более 442 человек, а всего таких было 4534. Этот показатель на 6% больше, чем в 2020 году. Тогда отцовство пытались установить 4283 человека.

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