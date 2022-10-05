Полет новосибирской женщины-космонавта Анны Кикиной на МКС покажут в прямом эфире

Новосибирский космонавт Анна Кикина отправится на МКС 5 октября. Фото: Роскосмос.

В среду, 5 октября, в 22:00 по новосибирскому времени космонавт Анна Кикина в составе иностранного экипажа полетит на МКС. За полетом можно будет наблюдать в прямом эфире, сообщили в Роскосмосе.

Напомним, Анна Кикина – новосибирский космонавт, единственная женщина в составе Центра подготовки имени Юрия Гагарина. Она отправится в экспедицию вместе с американскими астронавтами Николь Мэнн и Джошем Кассада, а также японским астронавтом Коити Ваката.

Полет состоится на корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceХ.

Трансляцию покажут на канале «Роскосмос ТВ».

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