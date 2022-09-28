Комиссия МКС одобрила полет новосибирского космонавта Анны Кикиной на корабле Crew Dragon

Комиссия одобрила отправление команды космонавтов на МКС с уроженкой Новосибирска Анной Кикиной. Фото: Роскосмос.
Комиссия из представителей космических агентств стран-партнеров по проекту МКС одобрила полет экипажа на корабле Crew Dragon. В этом полете примет участие космонавт из Новосибирска Анна Кикина. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».
Помимо Анны Кикиной в экипаж вошли американские астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, а также японский астронавт JAXA Коити Ваката.
Корабль Илона Маска запустит ракета-носитель Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. Старт был запланирован на 3 октября в 23:46 по новосибирскому времени, но его перенесли на 23:23 4-5 октября из-за надвигающегося на Флориду мощного урагана «Иэн». Об этом сообщили в NASA.
В начале сентября Анна Кикина прибыла в США для подготовки к полету. Фото: стоп-кадр Роскосмос.
Напомним, Анна Кикина вошла в состав команды на американском космическом корабле по программе перекрестных полетов. Космонавты из США войдут в состав команд, которые полетят на российских «Союзах».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер