Комиссия МКС одобрила полет новосибирского космонавта Анны Кикиной на корабле Crew Dragon

Комиссия одобрила отправление команды космонавтов на МКС с уроженкой Новосибирска Анной Кикиной. Фото: Роскосмос.

Комиссия из представителей космических агентств стран-партнеров по проекту МКС одобрила полет экипажа на корабле Crew Dragon. В этом полете примет участие космонавт из Новосибирска Анна Кикина. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Помимо Анны Кикиной в экипаж вошли американские астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, а также японский астронавт JAXA Коити Ваката.

Корабль Илона Маска запустит ракета-носитель Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. Старт был запланирован на 3 октября в 23:46 по новосибирскому времени, но его перенесли на 23:23 4-5 октября из-за надвигающегося на Флориду мощного урагана «Иэн». Об этом сообщили в NASA.

В начале сентября Анна Кикина прибыла в США для подготовки к полету. Фото: стоп-кадр Роскосмос.

Напомним, Анна Кикина вошла в состав команды на американском космическом корабле по программе перекрестных полетов. Космонавты из США войдут в состав команд, которые полетят на российских «Союзах».

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