Названа причина задержки строительства ЛДС в Новосибирске. Фото: правительство НСО.

Названы причины задержки строительства ЛДС в Новосибирске. По данным пресс-службы заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, на это есть несколько причин. Среди них – ошибки в проектной документации, выявление непредусмотренных видов работ, нарушения с поставками комплектующих и строительных материалов, пишет РБК.

В настоящий момент, по данным пресс-службы, вопрос строительства постоянно контролирует Минстрой. Сейчас власти сформировали догоночный график работ.

Напомним, что зампред правительства РФ Чернышенко потребовал проверить отставание сроков стройки ЛДС в Новосибирске еще в конце августа 2022. Известно, что ранее объект должны были сдать в конце сентября.

Ранее КП-Новосибирск писала, что В Омске ледовую арену сдали на два месяца раньше, чем в Новосибирске. При этом ЛДС там начали строить на год позже, чем у нас.

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