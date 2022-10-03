Раздевалка как в НХЛ, сауна и бассейн для хоккеистов: в Омске ледовую арену сдали на 2 месяца раньше, чем в Новосибирске

Ледовая арена в Омске обошлась в 12 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Омск дважды обыграл Новосибирск: во-первых, хоккеисты новосибирской «Сибири» уступили омскому «Авангарду» со счетом 1:2. Во-вторых, сам матч проходил на новенькой ледовой арене. И тоже в Омске. Хотя там ЛДС начали строить на год позже, чем в Новосибирске. Оба города так готовились к молодежному чемпионату мира по хоккею. Но в спорт вмешалась большая политика, у России право на проведение чемпионата забрали. Однако Ледовые дворцы спорта все равно решили достроить. И Омск с этой задачей справился раньше.

На новой арене открывается отличный вид. Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Обошлась «G-Drive Арена» в 12 миллиардов рублей: она стала одной из самых вместительных и самой современной в КХЛ. 4 миллиарда рублей для новой площадки в Омске выделил федеральный бюджет. Остальное - деньги инвестора.

Итак, что интересного есть в новом ЛДС? Игровой зал, медицинские и массажные кабинеты, комнаты для тренеров и судей. Еще для хоккеистов обустроена мегасовременная зона отдыха и спорта: там есть бассейн и даже сауна. Еще одной фишкой арены стала круглая раздевалка, построенная по примеру НХЛ. Как рассказал председатель омского клуба Александр Крылов, прежде чем ее спроектировать, он проехал все стадионы Северной Америки. Поразила «Роджерс Арена» в Эдмонтоне, оттуда и была взята задумка.

Крутой угол наклона трибун улучшает видимость и акустику ледовой чаши. Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Теперь омской команде с таким набором «плюшек» никак нельзя упустить свой Кубок Гагарина, который удалось завоевать в 2021 году, тренируясь в московской Балашихе.

Но комфортным ЛДС будет не только для спортсменов. Архитекторы позаботились и о зрителях: крутой угол наклона трибун улучшает видимость и акустику ледовой чаши. Кресла удобные, мягкие. Вид завораживающий. Даже самый высокий мужчина в шапке не помешает следить за шайбой. А на самой арене установлен один из самых больших в КХЛ медиакубов (тот самый, что висит во время игр над каждой ареной).

Еще для зрителей в комплексе предусмотрены удобные зоны кафе, большой магазин хоккейной атрибутики, детский центр, киберспортивный клуб и музей ХК «Авангард».

Строительство ледовой арены в столице Сибири началось летом 2019 года, в августе 2022 года здание должно было быть сдано. Но то коронавирус, то санкции - и сроки стали сдвигать. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время своего визита остался недоволен темпами работы над ареной, а также тем, что изменили смету. Разбор полетов состоялся в августе. Тогда отставание от графика составляло 78 дней - и новый ЛДС планировали сдать ближе к концу декабря…

В шестиэтажном комплексе новосибирской ледовой арены поместится около 10,5 тысячи зрителей. ЛДС предполагает, что там будет основная и две малые арены, а также спортивный и тренажерный залы, раздевалки для команд, офисы делегаций и вспомогательные помещения, какие - строители не раскрывают (вдруг тоже и сауна, и бассейн появятся?). Также известно, что в ЛДС будет 16 лифтов.

Такой будет ледовая арена в Новосибирске. Фото: правительство Новосибирской области.

И пусть новосибирская ледовая арена вместит меньше зрителей и будет сдана позже, для болельщиков и горожан, помимо самого здания, будет важный бонус: в концу октября должны открыть станцию метро «Спортивная» - она строилась параллельно с новым ЛДС. И тут Омск с Новосибирском посоперничать не сможет - в Омске подземка не работает.

Работы на новосибирской арене продолжается. Фото: правительство Новосибирской области.

СРАВНИМ

Чья арена лучше?

«G-Drive Арена» (Омск)

Стоимость: 12 миллиардов рублей

Вместимость: 12 тысяч зрителей

Площадь: 64 тысячи квадратных метров

Сдана: 1 октября 2022 года

«Новосибирск-Арена»

Стоимость: 14,4 миллиарда рублей

Вместимость: 10,5 тысячи зрителей

Площадь: 55 тысяч квадратных метров

Обещают сдать в декабре 2022 года

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