Зампред правительства РФ Чернышенко потребовал проверить отставание сроков стройки ЛДС в Новосибирске

Вице-премьер РФ потребовал провести проверку по факту отставания сроков строительства нового ЛДС. Фото: правительство НСО

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко потребовал провести проверку по факту отставания сроков строительства ледовой арены в Новосибирске. Его слова приводит ТАСС.

Вице-премьер РФ посетил Новосибирск в рамках рабочей поездки. Дмитрия Чернышенко возмутило то, что новый ЛДС готов всего на 70%. Хотя сдать объект изначально обещали к концу сентября.

− На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены − не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы, − заявил зампред правительства РФ.

Он добавил, что по срокам рабочие отстают на 78 дней.

Вице-премьер РФ потребовал повести служебную проверку и установить причины удорожания. По словам Чернышенко, результаты проверки необходимо представить в правительство до 15 сентября.

Ранее КП-Новосибирск писала, что стоимость строительства нового ЛДС в Новосибирске выросла на 30%.

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