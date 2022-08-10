Стоимость строительства нового ЛДС в Новосибирске выросла на 30%

ЛДС подорожал на 30%. Фото: правительство НСО

Строительство нового ЛДС в Новосибирске подорожало на 30% от первоначальной стоимости контракт. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. министра строительства региона Алексей Колмаков.

— Удорожание стоимости строительства нового ледового дворца при исполнении работ составит 25-30% от первоначальной стоимости контракта, — подчеркнул Колмаков.

Напомним, что на ледовой арене установили первые 500 кресел, осталось установить еще 10,5 тысяч. Уже на следующей неделе на медиа-куб установят видеоэкраны. Продолжаются работы по установке панно. Также на стройплощадку привезлиамортизирующие борта, которые позволят арене трансформироваться для различных спортивных мероприятий и крупных праздников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Травников показал Кадырову строящийся ЛДС в Новосибирске

Об этом сообщили в региональном правительстве (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер